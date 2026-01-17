Экс-адвоката Константина Скрыпника обвиняют в посредничестве во взяточничестве

Его заключили в СИЗО по решению суда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего адвоката Константина Скрыпника, обвиняемого в посредничестве в особо крупном взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд заключил под стражу Константина Скрыпника, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) сроком на 1 месяц и 26 суток. В октябре 2024 года он заключил на 1 год контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО, чтобы избежать уголовной ответственности за раннее совершение им преступления по ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (попытка особо крупного мошенничества)", - сказал собеседник агентства и отметил, что статус адвоката Скрыпника был приостановлен.

Симоновский суд Москвы в ноябре 2024 года приостановил производство по уголовному делу и меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Константина Скрыпника по ходатайству командира воинской части в Брянской области, так как тот в конце октября 2024 года подписал контракт об участи в боевых действиях в зоне СВО. Подсудимый обвиняется по двум эпизодам покушения на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По первому эпизоду Скрыпник обвиняется в попытке хищения площадей торгового центра "Галерея водолей" на юге Москвы, стоимость которых к моменту начала следствия составляла 2 млрд рублей. ТЦ "Галерея водолей" принадлежала компании кинопродюсера Юрия Глоцера, который находится в Германии и является фигурантом другого уголовного дела - о хищении около 1 млрд рублей. По версии стороны обвинения, Скрыпник и его сообщники изготовили несколько поддельных финансовых документов, из которых следовало, что в 2014 году адвокат якобы приобрел часть торгового центра.

Второй эпизод связан с судебным разбирательством Скрыпника с бывшей владелицей крымского банка ВВБ Анджелы Сергеевой. Адвокат подал иск в Арбитражный суд Чечни о том, что Сергеева якобы не погасила перед подсудимым долг на сумму свыше $11 млн. Адвокат предоставил в суд долговые расписки и иные документы, подтверждающие задолженность. В дальнейшем дело было передано в Арбитражный суд Московского округа, который установил, что представленные ранее Скрыпником договор займа, расписки и другие документы являются сфальсифицированными.