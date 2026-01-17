Почти во всех регионах Северо-Запада России потеплеет на выходных

По информации Севгидромета, 17-18 января в связи с поступлением теплой воздушной массы Атлантики в Архангельской области существенно потеплеет

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Циклоны принесут потепление в большинство регионов Северо-Западного федерального округа страны. На севере пройдут снегопады, в субъектах южнее - появится солнце, сообщили региональные синоптики.

По информации Севгидромета, в выходные дни 17-18 января в связи с поступлением теплой воздушной массы Атлантики в Архангельской области существенно потеплеет. "Повсеместно пройдут снегопады, на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха составит минус 5-10 градусов, в воскресенье в северных районах около нуля", - отметили в отделе прогнозов. В Ненецком автономном округе (НАО) ожидается местами умеренный снег, ветер южный и юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью и днем минус 8-13, местами до 18 мороза. Погоду Мурманской области будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии через Кольский полуостров. По региону ожидается временами снег различной интенсивности, местами порывистый ветер. Температура воздуха ночью минус 8-13 градусов, при прояснениях до 22 градусов мороза, днем минус 2-7, в отдельных районах до минус 12 градусов.

В Республике Коми в субботу температура ночью и днем составит 9-14 градусов мороза, при прояснениях возможно до минус 19. В воскресенье также ожидается облачная погода, почти повсеместно пройдет снег, ветер усилится до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит от -8 до -20, днем - от -5 до -16, в заполярной Воркуте - 20-25 градусов мороза ночью и днем. В Вологодской области из-за циклона с севера, облачности и снегопадов морозы смягчатся, в ночь на субботу против ожидаемых 20 градусов мороза ожидается не более -16; днем 9-12 градусов ниже нуля. В воскресенье усилится ветер, возрастет вероятность осадков, в ночные часы от -8 до -13 градусов, днем при западном ветре от -3 до -8 градусов, прогнозирует Вологодский ЦГМС. В Карелии в предстоящие выходные ожидается пасмурная погода со снегопадами. Солнце на небосклоне ненадолго может появиться в воскресенье. Ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха на протяжении уик-енда будет колебаться в промежутке от 2 до 7 градусов ниже нуля.

"В предстоящие выходные дни сохранится влияние антициклона - атмосферное давление не спешит понижаться, удерживаясь выше нормы почти на 20 единиц. Небольшая облачность позволит насладиться солнечными лучами, существенных осадков не ожидается. Преобладающая температура воздуха в ночные часы около -10...-15 градусов, местами возможны понижения до -18 градусов. Днем от -8 до -13 градусов. Стоит учитывать, что в совокупности с умеренным южным ветром ощущаемая температура воздуха будет ниже. В Великом Новгороде без существенных осадков, температура воздуха в ночные часы в субботу -13...-15 градусов, в воскресенье -11...-13 градусов. Днем около -7...-9 градусов", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

По данным Псковского ЦГМС, 17 января на территории области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений, 4-9 м/сек. Температура воздуха по области ночью -15...-20 градусов, по юго-востоку области до -23. Днем -10...-15 градусов. Атмосферное давление высокое.

Тепло в Калининграде

В Калининградской области в субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточного направления, 6-11 м/с. Температура воздуха в ночь на субботу в пределах -7…-12 градусов, днем -2…-7. В воскресенье ночью похолодает до 10-15 градусов, днем "потеплеет" до -4…-9. В субботу в Калининграде ночной температурный минимум составит 9 градусов мороза, дневной максимум - минус 6 градусов. В воскресенье -10 и -6 градусов соответственно.