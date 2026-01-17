Сенатор предложил Минтрансу разместить во всех аэропортах фонтанчики для питья

Айрат Гибатдинов отметил, что стоит закрепить требование о наличии воды в зданиях аэровокзалов в Воздушном кодексе и Федеральных авиационных правилах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил министру транспорта Андрею Никитину обязать все российские аэропорты разместить в своих терминалах фонтанчики для питья. Об он этом сообщил ТАСС.

"Обратился к министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением о необходимости обязать все российские аэропорты оборудовать свои терминалы фонтанчиками с бесплатной питьевой водой. В некоторых аэропортах они уже есть, но в очень малом количестве, и их еще нужно поискать. Таких фонтанчиков должно быть много - и они должны быть установлены как до зоны досмотра, так и после нее", - сообщил Гибатдинов.

Целесообразно закрепить обязательное требование о наличии воды в аэропортах в Федеральных авиационных правилах и Воздушном кодексе РФ, отметил он.

"Мы знаем, что в целях безопасности в ручной клади в зону вылета жидкости проносить нельзя, поэтому заранее купленную по нормальным ценам воду пассажирам приходится просто выбрасывать. Или их изымут. <...> Люди проходят досмотр - и, пока ждут посадки, снова хотят пить. Особенно если вылет задерживается", - сообщил Гибатдинов.

Поэтому людям приходится покупать воду в автоматах, где она стоит в три-четыре раза дороже, чем в любом супермаркете вне аэропорта, отметил сенатор.

В течение зимнего периода 2025-2026 года участились случаи массовых задержек и изменений в расписании рейсов авиационного транспорта из-за ухудшения погодных условий, а летом 2025 года, когда также случились массовые задержки рейсов в центральной России, "ушлые дельцы в аэропортах взвинчивали цены на бутылочку воды до 450 рублей", добавил он.

"Принцип "только бизнес - ничего личного" совершенно точно не должен затрагивать необходимые потребности людей. Я считаю, нельзя давать наживаться на жажде. Надеюсь, Андрей Сергеевич Никитин мое предложение поддержит", - добавил Гибатдинов.