Суды в 2025 году конфисковали у подсудимых более 11 млрд рублей

За первые 11 месяцев 2025 года суды вынесли почти 2,3 тыс. решений о конфискации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские суды в 2025 году при вынесении приговоров конфисковали денежные средства подсудимых в размере более 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда России, отвечая на запрос агентства.

Если в 2022 году суды вынесли чуть более 800 решений о конфискации 6,8 млрд рублей, изъятых в ходе следствия наличных и арестованных на счетах подсудимых, в 2023 году - 1,5 тыс. решений о конфискации 1,1 млрд рублей, в 2024 году почти 2,5 тыс. решений о конфискации 2 млрд рублей, то за первые 11 месяцев 2025 года - почти 2,3 тыс. решений о конфискации денежных средств в размере более 11,1 млрд рублей.

В марте 2025 года в Генпрокуратуре по поручению Игоря Краснова было проведено совещание, на котором прокурорам была поставлена задача чаще настаивать на применении конфискации при вынесении приговоров. Конфискации по уголовным делам подлежат денежные средства и имущество, полученные в результате преступления, как и доходы от этого имущества, средства, идущие на финансирование терроризма, экстремистской деятельности или преступного сообщества, а также орудия преступления, принадлежащие обвиняемому.

С июля 2022 года конфискации подлежат и личные транспортные средства водителей, привлекаемых к ответственности по ст. 264.1 УК РФ (повторно попавшихся в течение года на вождении в состоянии опьянения). В случае, если конфискация этого имущества на момент решения суда невозможна, суд может вынести решение о конфискации денежных средств или иного имущества, эквивалентного по стоимости подлежащего конфискации.

К конфискации не относится другое обращение имущества в доход государства по искам прокуроров, например, имущества чиновников, полученного на неподтвержденные легально доходы, или незаконно отчужденного государственного имущества.