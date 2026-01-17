В ЛНР начнут восстанавливать разрушенный ударами ВСУ ледовый дворец

Работы запланировали на 2027 год

ЛУГАНСК, 17 января. /ТАСС/. Восстановление разрушенного ВСУ в ходе боевых действий в 2022 году ледового дворца в прифронтовом Северодонецке ЛНР, планируют начать в 2027 году. Восстановлением займется компания "Единый заказчик в сфере строительства". Об этом ТАСС сообщили в региональном министерства спорта.

"Спортивный объект "Ледовый дворец" был поврежден в результате боевых действий в 2022 году. Восстановление данного объекта будет производиться публично-правовой компанией "Единый заказчик в сфере строительства" в рамках реализации специального инфраструктурного проекта. Разработка проектно-сметной документации будет производиться в 2026 году. Начало работ планируется в 2027 году", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном главой Минспорта ЛНР Олегом Шеренешевым.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев в них существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация является одной из прифронтовых территорий ЛНР.

В июле 2025 года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что в Северодонецке до 2035 года планируют восстановить и построить более 2 млн кв. м жилья, отремонтировать школы и детские сады, другие объекты.