ТАСС: возмутившие Хинштейна участки на водохранилище перекрывают доступ к воде

Прокуратура подала в суд иски против владельцев коттеджей в селе Бараново Курской области

Двухэтажный дом с забором на предположительном участке Лихачева © Дарья Цыганкова/ ТАСС

КУРСК, 17 января. /ТАСС/. Коттеджи на участках у Старооскольского водохранилища в селе Бараново Курской области, в отношении владельцев которых прокуратура подала иски в суд, построены в нескольких метрах от береговой линии. Кроме того, местами возведено ограждение, что перекрывает свободный доступ к воде, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил разобраться с самозахватом берегов водохранилища, в числе тех, кто самовольно осуществил ограничение доступа к воде - депутаты Курской и Белгородской областей. Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы региона, Горшеченский районный суд рассмотрит пять исков, в том числе к бывшему спикеру Курской облдумы Юрию Амереву, о возложении обязанности освободить береговую полосу. В обосновании иска, по данным пресс-службы, указано, что ответчики незаконно используют участок береговой полосы, тем самым нарушая требования законодательства об охране окружающей среды, водного законодательства.

Заборы и заросшие берега

ТАСС располагает кадастровыми номерами земельных участков, которые фигурируют в иске прокуратуры, и сравнил их с публичной кадастровой картой, размещенной в открытом доступе. Это позволило корреспонденту агентства найти эти участки и изучить территорию вокруг них.

К берегу водохранилища в селе Бараново ведут всего несколько тропинок, передает корреспондент ТАСС. На участках, расположенных в непосредственной близости от берега, разросся камыш, остальная местность застроена частными домами с заборами, проходов между которыми нет. А в местах открытого доступа береговая линия фактически непригодна для купания: к воде ведут ветхие ступеньки, также нет нормальных пирсов.

Среди тех, в отношении кого прокуратура подала иски в суд, есть бывший председателя Курской облдумы Юрий Амерев, депутат белгородского городского совета Сергей Шевченко, а также Александр Соколов, Александр Глухов и Александр Лихачев. Участки, возможно, принадлежащие Шевченко, Соколову и Лихачеву, находятся по соседству, на территориях установлены заборы и дополнительные ограждения, мешающие пройти к воде, также есть оборудованные пирсы и места отдыха.

Участки, которые, по предварительным данным, принадлежат Амереву и Глухову, расположены в другой стороне, между ними проходит одна из нескольких дорожек к берегу, так, на участке, предположительно, Амерева, установлен забор из металлической сетки недалеко от линии воды, на участке, которым, возможно, владеет Шевченко между двумя домами возведено ограждение, оно перекрывает путь к берегу. У части коттеджей есть дополнительные пристройки, например, к одному из двухэтажных домов с одной из сторон примыкает площадка с прозрачным ограждением, на которой построен небольшой домик, также есть собственный пирс с навесом, оборудована зона отдыха. На территории участка, предположительно, Соколова оборудован спуск к воде, навес над пирсом и ограждения вдоль него.

Действовать в рамках закона

Тема самозахвата берегов водохранилища возникла на оперативном совещании в правительстве Курской области 12 января в связи с обсуждением планов по строительству базы отдыха на Страооскольском водохранилище. Часть его береговой линии проходит по территории Горшеченского района, местная администрации сформировала земельные участки под будущий проект, и для его реализации нужно создать инфраструктуру. Хинштейн подчеркнул, что поддерживает планы властей района, но необходимо решить проблему самозахвата земель.

Как рассказали ТАСС в администрации Горшеченского района, власти намерены действовать в рамках закона и ожидают итога судебного разбирательства. Иски приняты к производству Горшеченским районным судом, на 21 и 22 января назначены беседы со сторонами предстоящего процесса. "Думаю, [правоохранители] разберутся, и все будет поставлено на свои места. Все [со стороны администрации] будет решаться в пределах правового поля", - сказал представитель администрации.