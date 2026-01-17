Мошенники начали использовать схему с фальшивыми онлайн-библиотеками

Жертва получает сообщение в Telegram о доступе к большой коллекции книг без ограничений, указали в Генеральная прокуратуре Казахстана

АСТАНА, 17 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Республики Казахстан предупредила о новой схеме интернет-мошенничества, при которой преступники используют фальшивые онлайн-библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Схема обмана предельно проста: вы получаете сообщение в Telegram о доступе к большой библиотеке книг без ограничений. После запроса необходимого издания бот, имитируя реальный сервис, создает краткое описание сюжета книги, но вместо чтения или загрузки направляет вам вирусный файл под видом "специального приложения". Установка такого файла влечет критические последствия: кражу паролей и денег, доступ к перепискам и фотографиям, удаленное управление смартфоном и потерю личных данных", - говорится в сообщении.

В генпрокуратуре республики напомнили, что установка сторонних приложений из неофициальных источников может привести к опасным последствиям, и пользователям необходимо сохранять бдительность, а также соблюдать правила кибербезопасности.