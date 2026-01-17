Каждый седьмой школьник ценит в турпоездке возможность создания красивых фото

Согласно опросу, материальные аспекты и эстетическое наслаждение природой оказались для подростков менее важны, чем эмоции и социальное взаимодействие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Каждый седьмой опрошенный школьник - 14% - ценит в путешествии возможность создания красивых фото для соцсетей. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

"Главной ценностью поездки для четверти опрошенных (25%) стали новые впечатления и смена обстановки, а для 19% ключевым моментом является возможность отдохнуть от учебы и рутины. <…> При этом социальная составляющая отдыха не менее значима: 14% ценят создание красивых фотографий для соцсетей, что превращает поездку в способ самопрезентации, а 13% ценят общение с новыми людьми", - рассказали в компании.

Согласно опросу, материальные аспекты (вкусная еда - 12%) и эстетическое наслаждение природой (8%) оказались для подростков менее важны, чем эмоции и социальное взаимодействие. Меньше всего школьников мотивируют углубленное изучение культуры (5%) и активный отдых (5%).

"Идеальное путешествие для подростка строится на балансе между свободой и базовым комфортом. Абсолютным лидером среди обязательных условий стала свобода действий и возможность импровизировать - это отметили 27% респондентов. Однако цифровая связь с миром остается критически важной: для 21% школьников поездка немыслима без интернета и возможности моментально делиться впечатлениями онлайн", - отметили в сервисе.

По данным компании, практически равную значимость имеют заранее спланированная насыщенная программа (19%) и комфортное жилье с хорошим питанием (18%). При этом посещение классических достопримечательностей и наличие уникального "вау-события" интересует 7% респондентов.

В опросе участвовали учащиеся школ РФ в возрасте 14-17 лет.