Фестиваль колокольных звонов в Каргополе посвятили 880-летию города

С 17 по 19 января в городе будут проходить колокольные концерты

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 17 января. /ТАСС/. Фестиваль колокольного искусства "Хрустальные звоны" в Каргополе Архангельской области, который будет проходить с 17 по 19 января, посвятили Крещению и 880-летию города, рассказала ТАСС сотрудница Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея Катерина Авдонина. Это первое событие, посвященное юбилею Каргополя, и это единственный в стране зимний колокольный фестиваль.

"В этом году Каргополю исполняется 880 лет, и фестиваль "Хрустальные звоны" - первое событие, которое начнет череду юбилейных мероприятий. 15 мастеров колокольных звонов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Твери, Саратова, Архангельска и других регионов примут участие в нашем фестивале", - сказала Авдонина.

Тема фестиваля 2026 года "Сказание о колоколе". Как пояснила собеседница агентства, колокольный звон соединяет прошлое, настоящее и будущее, побуждает знать свою историю, в том числе историю города. В 2026 году впервые в рамках фестиваля откроет свои двери Благовещенский храм XVII века, где 17 января в 19 часов пройдет вечерний колокольный концерт, на котором гости смогут увидеть работу звонарей и познакомиться с ними.

В течение трех дней будут проходить колокольные концерты, гости фестиваля смогут попробовать себя в роли звонарей на мастер-классах. В крещенскую ночь с 18 на 19 января у гостей фестиваля будет возможность посетить крещенскую службу в храмах города, стать участником крестного хода и обряда водоосвящения. "А в 23:30 начнется концерт колокольных звонов на Соборной площади, с Соборной колокольни, и он будет продолжаться до 00:30", - добавила Авдонина.

В дни фестиваля состоится спектакль "Истории из писем. Письма в историях", который рассказывает историю жизни Марии Литусовой, представительницы мещанской семьи Каргополя начала XX века. Истории написали молодые люди города, они описывают нюансы жизни девушки начала ХХ века, и при этом многие сюжеты перекликаются с современностью. Также пройдет модный показ одежды школы душевного шитья "Каргопольская душегрея".

Изюминка фестиваля - музыкальный ринг двух звонарей: Олеси Ростовской из Москвы и Сергея Власова из Каргополя, они будут играть на колохорде и терменвоксе.

Фестиваль ледовых скульптур

17 января в Каргополе подведут итоги ледового ленд-арт фестиваля ледовых скульптур, тема 2026 года "Каргопольское узорочье. Зима". "Мастера продемонстрируют архитектурные особенности строений нашего города", - отметила представительница организаторов.

С 14 по 16 января десять мастеров ледовой скульптуры из Москвы, Ижевска, Вельска создавали свои произведения на Соборной площади в центре Каргополя.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Архангельской области, администрации Каргопольского муниципального округа и учреждений культуры.