Рассекречены документы об убийстве нацистами душевнобольных под Ленинградом

Речь идет о расправе над более чем 800 пациентами психиатрической больницы им. П. П. Кащенко в Гатчинском районе

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассекретило документы из уголовного дела о расправе немецкой оккупационной администрации над более чем 800 пациентами психиатрической больницы им. П. П. Кащенко в Гатчинском районе в ноябре 1941 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Согласно документам следствия и суда, семеро сотрудников больницы и еще один их пособник из числа местных жителей по указанию немецкого командования - коменданта района майора Шперлинга и местного коменданта капитана Хегера, а также назначенного ими начальника больницы Шахроманяна, добровольно согласились участвовать в отравлении душевнобольных путем введения смертельных инъекций. В результате за один день, 20 ноября 1941 года, были умерщвлены около 850 человек", - рассказал представитель пресс-службы.

Среди публикуемых документов - выписки из актов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Гатчинском районе, копия приговора Военного трибунала Ленинградского фронта от 9 апреля 1944 года в отношении фигурантов дела, протокол допроса главного судмедэксперта Ленинградского фронта Андрея Владимирского, а также акт судебно-медицинской экспертизы, датируемый 20-22 февраля 1944 года.

Как следует из материалов, в августе 1941 года немецкие войска, захватив усадьбу Сиворицы, где расположена больница имени Кащенко, разграбили все ее материальные ценности, заняли помещения, а 1 300 душевнобольных поместили в корпус, рассчитанный всего на 200 человек. Для пациентов создали антисанитарные условия, морили их голодом, выдавая по 100 граммов хлеба в сутки, а затем, с октября 1941 года, и эту голодную норму выдавать перестали.

"В результате такого варварского отношения к больным среди них началась большая смертность и к ноябрю месяцу 1941 года умерло около 200 человек. Не останавливаясь на этом, немецко-фашистские захватчики решили душевнобольных уничтожить путем отравления", - говорится в приговоре трибунала.

По оценке судмедэксперта Владимирова, которую он высказал на основании клинической картины, восстановленной по показаниям подследственных, их жертвы могли быть отравлены комбинированным препаратом на основе морфина и солей тяжелых металлов. После уколов у больных быстро наступало сонливое состояние, у некоторых наблюдались судороги и в течение не более трех часов наступала смерть.

Двум медсестрам больницы, Ядвиге Ракович и Эмилии Поляковой, суд назначил наказание в виде 10 лет исправительно-трудовых лагерей с поражением в политических правах на пять лет и конфискацией имущества, остальные обвиняемые - врачи-ординаторы больницы Людмила Степанова и Фелиция Горлицина, санитар Владимир Татищев, помощник завхоза Петр Петров, смотритель зданий больницы Владимир Кудряшов и изменивший присяге красноармеец, местный уроженец Петр Богомолов, - были приговорены к расстрелу, также с конфискацией имущества.

Попытка скрыть преступление

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС историк спецслужб Сергей Рац, точное число жертв злодеяний в больнице имени Кащенко на сегодня остается неизвестным, как и имена многих из них. Исследователи, в том числе специалисты ФСБ, продолжают заниматься поиском этой информации.

"Количество людей, убитых вот этим изуверским способом, точно пока неизвестно. Но то, что они погибли в муках, установлено с достаточной достоверностью. Там было две больших категории останков тел погибших: во-первых, мужчины и женщины пожилого возраста, а во-вторых, совсем молодые люди, примерно от 12 до 17 лет. Душевнобольные подвергались не просто умерщвлению - но именно насильственной смерти с использованием яда", - подчеркнул Рац.

Следствие выяснило, что умерщвленных больных закопали в противотанковом рву близ деревни Ручьи, находившейся к югу от Сивориц и соседнего села Никольского. Как уточнил ТАСС историк Станислав Бернев, немецкое командование постаралось сделать все для того, чтобы о захоронении не узнали местные жители. "Жителей деревни на время, пока тела погибших перевозили и закапывали в ров, принудительно выселили, а дорогу перекрыли, чтобы никто ничего не видел и не слышал", - рассказал Бернев.

В документах говорится, что в сентябре-октябре 1943 года оккупанты разрыли могилы с трупами и пригнали около 20 пленных красноармейцев, чтобы их руками сжечь останки. Под усиленной охраной немецких солдат пленные делали это около двух недель, предварительно тела обливались горючей жидкостью. После этого уже самих советских пленных привели в сарай, где заперли и сожгли заживо, о чем свидетельствовали жители Ручьев.

Однако скрыть преступления злодеям не удалось. После освобождения территории Гатчинского района, в феврале 1944 года, экспертная комиссия обнаружила на участке рва, послужившего могилой для больных, около 50 кг разных человеческих костей вперемешку с золой, а также части от нижнего белья и верхней одежды. Частицы обожженных человеческих костей были найдены и на месте сожженного сарая с военнопленными, причем останки оказались сосредоточены на одном небольшом участке бывшего строения, площадью около 4 кв. м. По мнению судмедэксперта Владимирского, такая локализация указывала на то, что части от сгоревших людей были намеренно собраны в одно место для полного их уничтожения огнем.

Как отмечается в показаниях свидетелей из числа местных жителей, всего в больнице имени Кащенко от действий оккупантов погибли около 1 300 советских граждан.