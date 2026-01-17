На Московской желдороге задерживаются электрички дальнего следования

Причиной стал легковой автомобиль, который выехал на пути вне установленного переезда

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Несколько пригородных поездов дальнего следования Рижского направления задерживаются в сторону области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В пути задерживаются несколько пригородных поездов дальнего следования Рижского направления в сторону области. Электрички МЦД-2 курсируют с установленным интервалом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 17 января в 9:21 в районе остановочного пункта Трикотажная Рижского направления МЖД легковой автомобиль вне установленного переезда выехал на путь. В 10:06 машину убрали. На это время в пути были задержаны насколько электричек Рижского направления в сторону области.

Московская железная дорога делает все необходимое для возвращения поездов в график.