Киевляне опасаются, что останутся совсем без электричества

Жители города рассказали, что утвержденные графики подачи энергии не работают совсем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Периоды без электричества и отопления в Киеве становятся все длиннее, и жители опасаются, что отключения станут круглосуточными. Об этом рассказали ТАСС очевидцы.

По их словам, утвержденные графики подачи энергии не работают совсем. "Света не было с половины десятого утра до половины десятого вечера. Мы движемся к тому, что его не будет вообще, - пояснил один из киевлян. - Проблемы и с водоснабжением - воды либо воообще нет, либо напор очень слабый".

Хуже всего ситуация на окраинах. В районе Троещины, по словам очевидцев, свет может отсутствовать до 22 часов в сутки. "Холодильник пришлось отключить, продукты храним на балконе", - рассказал житель этой местности. В пригородах, таких как Борисполь и Бровары, а также на левом берегу Днепра, как отмечают киевляне, положение еще тяжелее: отключения электричества зачастую приводят к полному прекращению подачи тепла.

По свидетельствам местных жителей, несмотря на обещанные властями схемы "5 часов со светом, 5 часов без", во многих домах электричества и тепла нет по 18 часов и более. На фоне прогнозируемых синоптиками морозов до -20 это вызывает у них особую тревогу.

Перебои парализуют и малый бизнес, подчеркнул собеседник ТАСС. "Кафе и магазины вынуждены прекращать работу. Предприниматели несут огромные убытки, потому что целый день работать на генераторах невозможно", - отметил собеседник.

Проблемы с энергоснабжением в столичном регионе начались с конца 2025 года. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности покинуть город из-за кризиса с теплом и электричеством.