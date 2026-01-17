В Москве сократилось число нарушений ПДД в 2025 году

Причиной каждой восьмой аварии с пострадавшими стало превышение скоростного режима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дорожные камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы зафиксировали более 41 млн нарушений правил дорожного движения в 2025 году. Это на 6% меньше, чем годом ранее, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В городе работают более 3,7 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые распознают 67 видов нарушений на дорогах. Они размещены в местах аварийности и там, где водители часто не соблюдают ПДД. В прошлом году камеры зафиксировали более 41 млн нарушений, что на 6% меньше показателя 2024 года", - сказал он.

По его словам, каждая восьмая авария с пострадавшими происходит из-за превышения скоростного режима. Превышение средней скорости всего на 1 км/ч увеличивает число смертельных ДТП на 4-5%.

По словам Ликсутова, в местах установки камер число аварий снижается до 30%. При улучшении ситуации на участке комплексы фотовидеофиксации перераспределяют в места, где нужен дополнительный контроль. Ежегодно так перемещают до 20% камер, заключил собеседник агентства.