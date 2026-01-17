Старейшая жительница России в молодости работала чабаном

Яха Хашагова рассказала, что всей семьей они занимались разведением овец

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Признанная старейшей жительницей России Яха Хашагова из Чечни в молодости работала чабаном и дояркой. Об этом она рассказала в интервью порталу "Это Кавказ".

"Мы с мужем работали в овцесовхозах "Приволенский" и "Степновский", жили в удаленной кошаре. Муж был чабаном и кузнецом, я - чабаном и дояркой. Сама делала творог и сметану. Русские соседи, с которыми мы всегда жили дружно, называли меня "тётя Надя". Разведением овец занимались всей семьей, вместе с детьми", - рассказала она.

По ее словам, у нее было всего 11 детей, в живых из них осталось 6. "Семья для человека - самое главное. Самые сложные моменты в жизни - это хоронить своих детей. Я похоронила пятерых. Четверо умерли еще маленькими в Казахстане от тифа и других болезней. Одну дочь похоронила во взрослом возрасте", - рассказала Хашагова.

Ранее в пресс-службе Соцфонда России сообщили, что Яха Хашагова является самой пожилой россиянкой, и сейчас ей 120 лет. Она родилась в 1905 году и проживает в Байсангуровском районе Грозного.