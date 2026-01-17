Старейшая жительница России предпочитает национальную чеченскую кухню

Несмотря на возраст, Яха Хашагова довольно активна и ходит по дому с тростью

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Жительница Чечни Яха Хашагова, которой в 2025 году исполнилось 120 лет, предпочитает блюда национальной чеченской кухни. Об этом она рассказала в интервью порталу "Это Кавказ".

"Определенных правил долголетия у Яхи нет. Она непривередлива в еде, всегда предпочитала национальную чеченскую кухню. Сейчас очень любит кукурузную и манную кашу - ест их каждое утро. Но говорит, что вкуса еды, как раньше, уже не чувствует", - говорится в материале.

Отмечается, что, несмотря на свой возраст, Хашагова довольно активна и ходит по дому с тростью. "Что-то она уже забывает, может перепутать даты, но самое значительное и важное ее память бережно хранит", - говорится в статье.

Ранее в пресс-службе Соцфонда России сообщили, что Яха Хашагова является самой пожилой россиянкой и сейчас ей 120 лет. Она родилась в 1905 году и проживает в Байсангуровском районе Грозного.