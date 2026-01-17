За время СВО на передовой и в госпиталях провели более 25 тыс. концертов

В них поучаствовали свыше 2 тыс. российских артистов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. концертов и выступлений за время СВО проведено на передовой и в госпиталях, в них приняли участие более 2 тыс. российских артистов. Об этом первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на церемонии награждения деятелей культуры по случаю Дня артиста в Национальном центре "Россия".

"За время специальной военной операции российские артисты, актеры дали на передовой и в госпиталях для наших героев, участников специальной военной операции более 25 тыс. концертов и выступлений, в которых приняли участие больше 2 тыс. российских артистов и деятелей культуры, с риском для жизни порой", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что это настоящее служение и "крайне важно для ребят, которые находятся сегодня на передовой".