Путин поздравил артистов с новым профессиональным праздником

Президент России назвал глубоко символичным тот факт, что его приурочили ко дню рождения Константина Станиславского

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь его профессионального праздника, который в 2026 году отмечается впервые. Текст зачитал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре "Россия".

"Поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России", - обратился глава государства к профессиональному сообществу и назвал глубоко символичным тот факт, что праздник приурочен ко дню рождения Константина Станиславского.

"Мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны - тех, кто посвящает себя, свой талант и творческую энергию театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству, кто своим вдохновенным трудом вносит созидательный вклад в сбережение нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, в развитие традиций подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения к поколению", - отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что праздник "обретет традиции, станет заметным событием в богатой палитре торжественных мероприятий".

Обращение было зачитано в рамках Дня артиста, который отмечают в субботу, 17 января, в Национальном центре "Россия". С инициативой учреждения профессионального праздника выступил председатель Союза театральных деятелей России народный артист РФ Владимир Машков, впоследствии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал соответствующее распоряжение. День артиста будут отмечать в России ежегодно 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.