В Москве безопасность крещенских купаний обеспечат 1,3 тыс. человек

В столице подготовили 40 оборудованных площадок для погружения в воду

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. спасателей и добровольцев обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Обеспечению безопасности крещенских купаний ежегодно уделяется особое внимание. В 2026 году в этих мероприятиях будут задействованы более 1,3 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

В преддверии праздника сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы подготовили 40 площадок, которые оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением.

Спасатели заранее проверили толщину льда, обследовали места купаний и подготовили удобные подходы с противоскользящим покрытием. Все проруби расположены недалеко от берега.

Купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять визуальный контроль находящихся в водоемах, а также усилят патрулирование водных акваторий на судах на воздушной подушке для предотвращения несанкционированных купаний.

Горожанам рекомендовали выбирать только специально организованные площадки и строго соблюдать правила безопасности.