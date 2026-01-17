В России сохранили норматив прибытия скорой

Время доезда до пациента не должно превышать 20 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Программа госгарантий бесплатной медицинской помощи сохраняет уже действующий норматив времени прибытия скорой помощи к пациенту. Он не менялся и составляет 20 минут, следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.

Положение в программе на 2026-2028 годы не отличается от документа 2025 года и дословно его повторяет: "Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова".

Сохранены и положения, позволяющие уточнять этот норматив в территориальных программах, учитывающих местные особенности - климатические и географические нюансы, транспортную доступность, плотность населения.

Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи россиянам в конце 2025 года. Особое внимание в ней уделено профилактике заболеваний, а также помощи ветеранам боевых действий.