ТАСС: главный аэропорт Гренландии закроют вечером из-за БПЛА

Речь идет о периоде с 18:20 до 20:10 мск, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах ЕС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Главный аэропорт Гренландии - Нуук - предстоящим вечером будут закрывать несколько раз из-за полетов беспилотников. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах ЕС.

"Ожидается, что из-за полетов беспилотных летательных аппаратов аэропорт в течение двух с небольшим часов может закрыться четыре раза на прием и отправку самолетов, каждый раз - не более чем на 10-15 минут", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что речь идет о периоде с 15:20 до 17:20 по всемирному времени (с 18:20 до 20:10 мск). При этом все авиарейсы, которые могут прийтись на эти промежутки, будут отменены.

"Информацию об этом местные диспетчеры довели до сведения всех авиаперевозчиков и пользователей воздушного пространства, находящегося под управлением из Нуука", - заметил источник. С чем связаны полеты беспилотников и какой характер эти полеты носят, собеседник агентства не уточнил.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США, и не исключал применения силы для решения этого вопроса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта 2025 года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в этом случае применением военной силы.

Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.