Ленинградская область отправила в Белгородскую генераторы мощностью 200 кВт

Их будут использовать для восстановления света и тепла в домах жителей региона

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Ленинградская область отправила в Белгородскую область партию генераторов общей мощностью более 200 кВт. Об этом сообщили в комитете по ТЭК Ленобласти.

"Комитет по ТЭК оперативно совместно с комитетом по транспорту и администрациями Всеволожского, Кингисеппского, Волховского и Бокситогорского муниципальных образований организовали направление резервных источников электроснабжения общей мощностью более 200 кВт в Белгородскую область", - говорится в сообщении.

Дизель-генераторные установки были закуплены за счет средств бюджета Ленобласти. Их будут использовать для восстановления света и тепла в домах жителей Белгородской области и в социальных объектах.

"Эта помощь станет подспорьем для восстановления света и тепла в домах белгородцев, даст возможность работать социальным объектам", - отметил председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.

Поручение об отправке партии генераторов губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал 13 января 2026 года. Он также выразил готовность принять в регионе детей и пожилых людей из Белгородской области, если возникнет такая необходимость.