Корреспондент ТАСС поговорил с жителями деревни Писсури, где пропал Баумгертнер

Очевидец рассказал, что на время поисков закрывали пешеходные тропы возле приморских скал

Редакция сайта ТАСС

Деревня Писсури, Кипр © Максим Рыжков/ ТАСС

ПИССУРИ (Кипр), 17 января. /ТАСС/. Жители деревни Писсури, где 7 января пропал бывший глава ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер, не заметили никаких подозрительных сигналов, которые могли бы помочь пролить свет на его исчезновение. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС собеседники из числа как постоянных жителей этой прибрежной деревни и ее окрестностей, так и временных постояльцев.

"Ни я, ни моя жена не слышали 7 января никаких криков о помощи, да и никто из наших соседей ни о чем подобном нам не сообщал", - сказал один из местных жителей. Еще один собеседник - давно живущий на Кипре британец - с удивлением узнал о том, в районе мыса Аспро, расположенного рядом с Писсури, оказались закрытыми его любимые пешеходные тропы, проложенные возле приморских скал. "Люди вокруг сказали, что полиция ищет там пропавшего жителя острова с российским происхождением. Но чем именно он известен, я не знаю", - признался он.

© Максим Рыжков/ ТАСС

В свою очередь, проживающая в Писсури киприотка сообщила, что узнала о происходящем из новостей. "Я услышала шум вертолета, принялась гадать, что бы это могло значить, и тогда как раз и увидела сообщение о том, что полиция занимается в нашем районе поиском какого-то бизнесмена. Судя по всему, искали его везде - и на горных тропах, и на берегу моря, и в скалистых ущельях. Что было дальше, я не имею представления, но по крайней мере, вертолет больше здесь не летает", - сказала она.

Корреспондент ТАСС побывал и на пляже Авдиму, который расположен хотя и неподалеку от Писсури, но уже на территории британских военных баз Акротири и Декелия. Именно в районе этого пляжа одним из местных жителей были обнаружены останки неизвестного мужчины, идентификацией которых занимается администрация заморской территории Соединенного Королевства. Пляж, на котором морская галька местами оказалась покрыта водорослями, выглядел абсолютно безлюдным.

© Максим Рыжков/ ТАСС

Исчезновение предпринимателя

Согласно сообщениям кипрской полиции, Владислав Баумгертнер пропал 7 января после того, как отправился на такси из дома в Лимасоле, где он проживал последние несколько лет, в район деревни Писсури, расположенной на приморской возвышенности между Лимасолом и Пафосом. Последний сигнал с его мобильного телефона, по утверждению правоохранителей, поступил из прибрежной зоны в районе мыса Аспро, который стал основной зоной начатой 11 января масштабной операции по поиску предпринимателя с участием вертолета и беспилотников.

Еще спустя три дня в районе пляжа Авдиму на той территории Кипра, которая находится под британской юрисдикцией, было обнаружено тело неизвестного мужчины в состоянии сильного разложения, что сделало немедленную идентификацию невозможной. Личность умершего будет установлена только после проведения анализа ДНК образцов его ткани и сопоставления их с данными Баумгертнера. До получения результатов этой экспертизы и подтверждения, что останки принадлежат разыскиваемому лицу, полиция острова будет продолжать поиск экс-главы "Уралкалия".