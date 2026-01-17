В Москве стал доступен онлайн-заказ медицинских справок

Среди них, в частности, подтверждение о прохождении диспансеризации, об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также карты прививок

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москвичам смогут сделать онлайн-заказ некоторых медицинских справок. Среди них документы о прохождении диспансеризации, об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также карты профилактических прививок. Об этом написал на своей странице в MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что новый способ получения справок, поможет значительно сэкономить время горожан. Чтобы получить документы, понадобится только мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" или электронная медкарта на портале mos.ru.

Дистанционно можно получить, в частности, карту профилактических прививок (форма 063/у), справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку о флюорографии, справку о профосмотре или диспансеризации, карту диспансеризации несовершеннолетнего (форма 030/у-Д/с), карту профилактического медицинского осмотра (форма 030-ПО/у).

"Справки подписываются электронной подписью врача и визируются печатью медицинской организации. Их можно по готовности скачать из электронной медкарты, распечатать или отправить по электронной почте", - пояснил Собянин. Документы формируются по утвержденным медицинским формам. Их примут в школах, вузах, спортивных секциях, на работе и в других организациях.

Новый функционал снизит нагрузку на поликлиники, разгрузит врачей от рутинных задач и упростит жизнь горожан. При этом возможность оформления справок в медицинских учреждениях будет сохранена.