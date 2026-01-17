Сальдо: в Голопристанском округе не нужна принудительная эвакуация

Глава Херсонской области убежден, что для жителей этого округа нужно создать условия, чтобы "они знали, что о них заботятся, о них помнят, их знают, их защищают"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти не будут проводить принудительную эвакуация в Голопристанском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

"Большая часть жителей, которые остаются в прифронтовой полосе, в 15-километровой зоне - это вдоль линии реки Днепр, оставшиеся там, они даже принудительно не захотят уезжать. Потому что они согласны жить в таких условиях, они не хотят бросать свои дома, свое фермерское хозяйство или приусадебный участок. И поэтому принудительной эвакуации сейчас, наверное, не нужно, потому что мы все равно достигнем победы, и все это нужно будет восстанавливать. И основой для восстановления будут как раз люди, потому что восстанавливать нужно для людей и с помощью людей", - сказал он.

Сальдо убежден, что для жителей этого округа нужно создать условия, чтобы "они знали, что о них заботятся, о них помнят, их знают, их защищают". "И те, кто там живет, они это прекрасно понимают, они взаимодействуют с властью, которая расположена там. Там есть и военные, которые помогают, они помогают военным, военные помогают им", - добавил он.

Город Голая Пристань расположен на левом берегу реки Конка - левого рукава Днепра, в 18 км от Херсона. На конец 2023 года численность населения муниципального округа составляла 26 626 человек. Демографическая ситуация в Голопристанском муниципальном округе сложная, и это обусловлено рядом объективных причин: на территории округа проводится СВО и результаты последствия ЧЭС в следствии террористического акта на Каховской ГЭС.