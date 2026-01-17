В новогодние праздники петербуржцы чаще посещали ТРЦ и покупали готовую еду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Покупатели в Петербурге активнее покупали готовую еду в магазинах в новогодние праздники, при этом посещаемость ТРЦ также выросла. Такие данные следуют из комментариев представителей ретейла и торговой недвижимости, с которыми ознакомился ТАСС.

Рынок готовой еды в торговых сетях в Северной столице остается одним из заметных драйверов оборота, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "По оценкам АКОРТ, спрос на готовые блюда и салаты увеличивается двузначными темпами: в крупных федеральных сетях сегмент за последний год вырос в среднем примерно на 25-30%", - отметил он.

По его словам, рост обеспечивается прежде всего за счет расширения ассортимента и смещения потребительского поведения в сторону удобных решений.

"В Санкт-Петербурге динамика спроса на готовую еду в целом соответствует общестрановой. Сегмент демонстрирует позитивную динамику и в денежном, и в натуральном выражении. Спрос на готовую еду заметно растет: средний чек на упакованные готовые блюда за год увеличился примерно на 20-22%. Покупатели все чаще выбирают предупакованные готовые блюда. <...> В результате категория готовой еды в регионе развивается более высокими темпами, чем общий оборот торговых сетей", - добавил Богданов.

Эту тенденцию, особенно в праздничный период, подтверждают и во всех крупнейших розничных сетях. По данным учредителя портала "Продукт медиа", независимого эксперта по ретейлу, консультанта поставщиков торговых сетей Михаила Лачугина, в Петербурге покупатели стали чаще выбирать именно готовую еду, в том числе к праздничному столу, и реже готовить самостоятельно.

"Многие переходят с самостоятельного приготовления дома на готовые блюда из магазинов. Это такая тенденция, я думаю, которая будет нарастать в ближайшие годы", - подчеркнул Лачугин.

В структуре потребительских предпочтений среди жителей Северной столицы выделяются салаты, роллы сэндвичи, готовые супы и горячие блюда: среди салатов стабильно лидируют "Сельдь под шубой", "Цезарь", "Оливье", "Крабовый" и винегрет, заметную динамику показывают сэндвичи, бургеры, роллы, паста и плов, а внутри сегмента готовой еды усиливается интерес к блюдам азиатской кухни - том яму, фо бо, рамену, вок, корейским салатам, суши, роллам.

Рост трафика в ТРЦ

Петербуржцы не отказывались от посещения кафе и торговых центров в новогодние праздники, но меняли свои привычки. Несмотря на данные об общем снижении трафика в некоторых ТРЦ, ряд популярных комплексов, таких как "Охта молл", напротив, показали рост посещаемости - до 20% за счет развлекательной программы. Посетители проводят в центрах больше времени, что увеличивает оборот ресторанов и зон развлечений.

"ТРЦ активно расширяет предложение офлайн: кластер развлечений и еды. На сегодняшний день доля развлекательных, образовательных и wellness-форматов составляет 15 600 кв. м, или 20% от арендопригодной площади ТРЦ", - рассказали ТАСС в пресс-службе ТРЦ "Охта молл".

Представители общественного питания также фиксируют рост числа гостей в среднем на 10-15%, хотя без ажиотажного спроса. Активность была выше в ресторанах с удобной транспортной доступностью и в прогулочных локациях. При этом гости стали более экономными, что привело к снижению среднего чека.