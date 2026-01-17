СТД планирует установить памятник фронтовым бригадам в Вязьме

Также Союз театральных деятелей России приступил к формированию базы артистов-участников Великой Отечественной войны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Союз театральных деятелей России в рамках своего 150-летия планирует установить памятник фронтовым бригадам в Вязьме, а также приступил к формированию базы артистов-участников Великой Отечественной войны. Об этом рассказал народный артист РФ председатель СТД Владимир Машков.

"Юбилей - это и долг памяти. В прошлом году Союз театральных деятелей продолжил работу по поддержке участников спецоперации из числа членов Союза, а также артистов-участников Великой Отечественной войны. Мы собираем полную базу артистов, участников войны. Планируем установить в юбилейный год памятник фронтовым бригадам в Вязьме. В рамках юбилейных мероприятий идет акция по благоустройству мест памяти и установлению памятных досок по всей стране", - сказал он в рамках празднования первого Дня артиста в Национальном центре "Россия".

Машков уточнил, что СТД также планирует издать летопись 150-летней истории Союза театральных деятелей. По его словам, уже собрано и обработано более 5 тыс. документов, многие из которых будут опубликованы впервые. "Уже подготовили первую часть издания, посвященную императорскому периоду. Впереди еще большая работа", - резюмировал он.

С инициативой учреждения профессионального праздника ранее выступил Владимир Машков, впоследствии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал соответствующее распоряжение. День артиста будут отмечать в России ежегодно 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.