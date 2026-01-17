В Москве ночь на 18 января может стать одной из самых холодных с начала зимы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Предстоящая ночь на 18 января может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье как с начала года, так и с начала всего осенне-зимнего периода. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Грядущей ночью на фоне облачной погоды с прояснениями в Москве мороз может окрепнуть до 17-19 градусов, местами - до минус 23 градусов, в Подмосковье ожидается 17-22 градуса ниже нуля, местами - до минус 27 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобные показатели могут стать одними из самых низких не только с начала года, но и за весь осенне-зимний период 2025-2026 года. Как ожидается, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 м/ с.

Днем в воскресенье, 18 января, при облачной погоде специалисты Гидрометцентра РФ ожидают от 9 до 11 градусов ниже нуля, по области - от минус 9 до минус 17 градусов.

Ранее синоптики также сообщали ТАСС, что минувшей ночью самая низкая температура была зафиксирована в подмосковном поселке Черусти, что на восточных рубежах региона - там столбики термометров опустились до минус 25,8 градуса. На главной московской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, ночью было зафиксировано минус 9,4 градуса.

Стоит отметить, что несмотря на достаточно серьезные температурные показатели, мороз в Москве не сможет побить рекорд, установленный за весь 146-летний период метеорологических наблюдений для 18 января. Самым холодным день выдался в 1940 году, когда в столице было -41,1 градуса.