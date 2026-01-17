Команды из Красноярска, Кызыла и Петербурга победили в ледовом фестивале в Сибири

Международный фестиваль-конкурс "Волшебный лед Сибири" проходил в Красноярске с 6 по 17 января

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Команда из Санкт-Петербурга победила в номинации "Снег" на Международном фестивале-конкурсе снежно-ледовых скульптур "Волшебный лед Сибири", проходившем в Красноярске. В номинации "Лед" первое место досталось командам из Красноярска и Кызыла, передает корреспондент ТАСС.

Победителем в номинации "Снег" среди профессионалов стала команда из Санкт-Петербурга со скульптурой "Танец". Первое место в номинации "Лед" досталось двум командам. В жанре "Реалистика" победила команда из Красноярска со скульптурой "Сакура". В жанре "Абстракция" первое место взяли мастера из Кызыла со скульптурой "Шепот шамана".

"В этом году в фестивале-конкурсе принимали участие профессиональные мастера из разных уголков России - Санкт-Петербурга, Рязани, Екатеринбурга, Якутии, Красноярска, Кемерово, Московской области, Пермского края, Республики Тыва и не только. Также боролись за победу команды из других стран - Монголии, Республики Беларусь, Китая, Южной Кореи. Всего было 30 команд", - сообщили ТАСС в главном управлении культуры Красноярска.

О фестивале-конкурсе

Международный фестиваль-конкурс "Волшебный лед Сибири" проходил в Красноярске с 6 по 17 января. На первом этапе участвовали молодежные команды. Во втором этапе конкурса, который проходил с 12 по 17 января, участвовали профессиональные мастера. Фестиваль проходит в Красноярске с 2013 года. Первый был посвящен 165-й годовщине со дня рождения Виктора Сурикова и 385-й годовщине со дня основания Красноярска. Для фестиваля специально подбирают снег и лед.