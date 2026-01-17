В Свердловской области усилят меры по защите краснокнижных летучих мышей

Редких животных нашли в четырех пещерах региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Власти усилят меры по защите пяти видов летучих мышей, занесенных в Красную книгу Свердловской области. Редких животных нашли в четырех пещерах региона, сообщили в департаменте информационной политики субъекта.

"Свердловские власти планируют усилить защиту краснокнижных видов летучих мышей, которые обитают в регионе. <...> [Исследование колоний животных прошло] в Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах. Они являются не только памятниками природы, но и убежищами для редких видов рукокрылых. Результаты мониторинга подтвердили природоохранную ценность этих объектов. <...> Во всех обследованных в 2025 году пещерах были обнаружены краснокнижные виды летучих мышей", - сказано в сообщении.

Власти уточнили, что ученые обнаружили особей прудовой и водяной ночницы, ночницы Брандта, северного кожанка, бурого ушана и перелетного лесного нетопыря.

Среди основных правил, которые придется соблюдать туристам, - запрет на съемки со вспышкой, шумное поведение, а также взаимодействие с мышами, в том числе их подкормка. На территории появятся информационные аншлаги, предупреждающие о необходимости соблюдать режим особой охраны и беречь природные объекты.