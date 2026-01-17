В Варшаве дипломаты РФ почтили память погибших при освобождении города от нацистов

Представители польских властей в мероприятии не участвовали

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Представители дипкорпуса РФ и Белоруссии, а также польских ветеранских и общественных организаций возложили цветы на военно-мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве по случаю 81-й годовщины освобождения города от гитлеровской оккупации.

"17 января 2026 года по случаю 81-й годовщины освобождения Варшавы Красной Армией от гитлеровской оккупации Временный поверенный в делах России в Польше А. Э. Ордаш, Временный поверенный в делах Белоруссии в Польше А. В. Понкратенко, Торговый представитель России в Польше А. Ю. Морозов, сотрудники российских загранучреждений, представители польских ветеранских и общественных организаций возложили венки и цветы на Мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ в Польше. Представители польских властей в мероприятии не участвовали.

Освобождение Варшавы

Освобождение Варшавы было результатом наступления советских войск, начатого 13 января 1945 года на фронте от Балтики до Карпат. Ранним утром 17 января 1945 года Первая армия Войска Польского под командованием генерала Станислава Поплавского начала наступление на центральные районы города. Чтобы не попасть в кольцо подходившей с севера и юга 61-й армии Белорусского фронта советских войск, фашисты были вынуждены отступать. Бои за польскую столицу шли всего несколько часов, и 17 января город был полностью очищен от захватчиков. К тому времени в руинах лежало почти 90% зданий Варшавы.

Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь на площади 19,2 га захоронены 22 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши от немецких захватчиков. Всего более 600 тыс. советских воинов погибли в годы Великой Отечественной войны на территории Польши.