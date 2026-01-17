В Авдеевке ДНР появился банкомат ПСБ

Теперь местным жителям, чтобы снять наличные с карты или пополнить ее, не нужно ездить в соседние населенные пункты

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Первый на прифронтовых территориях ДНР банкомат российской финансовой организации ПСБ был установлен в Авдеевке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

"ПСБ установил в Авдеевке банкомат с режимом работы 24/7. Первый на прифронтовых территориях республики. Для размещения и подключения банкомата был использован быстровозводимый модульный павильон", - написал он.

Чертков уточнил, что теперь местным жителям, чтобы снять наличные с карты или пополнить ее, не нужно ездить в соседние населенные пункты или обращаться в мобильный офис банка, который работает с момента освобождения города.

О полном взятии Авдеевки Донецкой Народной Республики под контроль ВС РФ стало известно 17 февраля 2024 года.