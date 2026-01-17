Рамзан Кадыров опубликовал кадры с совещания с участием Адама Кадырова

Глава Чечни отметил, что участниками совещания стали руководители силовых ведомств

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Рамзана Кадырова/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры с совещания, которое провел его сын секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров. Он отметил, что участниками совещания стали руководители силовых ведомств.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о ДТП в Грозном, в котором якобы пострадал Адам Кадыров.

"Помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров провел в рамках моего поручения совещание с командирами силовых ведомств республики. На повестке обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих выборов в ЧР, обеспечения общественной безопасности на время их проведения, профилактики борьбы с экстремизмом и работа подразделений ЧР в зоне проведения специальной военной операции", - написал Кадыров.

Глава региона отметил, что обеспечение безопасности в ходе выборов в Чечне является одной из приоритетных задач. "В ходе совещания Адам Кадыров обратил внимание на необходимость усиления взаимодействия между правоохранительными органами и ведомствами", - написал он.