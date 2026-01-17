Адама Кадырова наградили "За заслуги в повышении безопасности атомных станций"

Передача награды прошла во время совещания с командирами силовых ведомств республики

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Золотой медалью "За заслуги в повышении безопасности атомных станций" наградили секретаря совета безопасности Чечни Адама Кадырова. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Командир ОМОНа "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев (Борец) в торжественной обстановке передал Адаму Кадырову золотую медаль "За заслуги в повышении безопасности атомных станций". Он удостоен этой награды приказом АО "Концерн Росэнергоатом" за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции", - написал он.

Кадыров отметил, что передача награды прошла во время совещания с командирами силовых ведомств республики, которое провел Адам Кадыров. Глава Чечни опубликовал кадры передачи медали и самого совещания. Темами совещания стали подготовка к проведению выборов в республике, профилактика борьбы с экстремизмом и работа подразделений региона в зоне специальной военной операции.

Ранее в социальных сетях распространялась информация об аварии в Грозном, в которой травмы якобы получил Адам Кадыров.