В Северной Осетии выделят более 1 млрд рублей на лекарства льготникам

Минздрав республики ведет регулярный мониторинг потребности, и при необходимости бюджет на приобретение лекарств будет корректироваться

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 января. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей выделят в Северной Осетии на льготное лекарственное обеспечение, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Более 1 миллиарда рублей выделим в 2026 году на льготное лекарственное обеспечение жителей республики. Важный вопрос, который находится на моем личном контроле. Стараемся по возможности обеспечить всех нужными препаратами", - говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению руководителя региона Минздрав республики ведет регулярный мониторинг потребности, и при необходимости бюджет на приобретение лекарств будет корректироваться.