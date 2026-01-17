Зоозащитника оштрафовали за дискредитацию армии

Поводом для составления протокола на руководителя "Альянса защиты животных" Юрия Корецких стал видеоролик

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей руководителя "Альянса защиты животных" Юрия Корецких за дискредитацию армии. Это следует из решения, с которым ознакомился ТАСС.

"Корецких Ю. А. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - отмечается в решении.

Поводом для составления протокола стал видеоролик.

Ранее суд отклонил иск о защите чести и достоинства Корецких к дрессировщику, директору Большого московского государственного цирка Эдгару Запашному о защите чести и деловой репутации. Конфликт Запашного и Корецких начался в феврале 2024 года. Зоозащитник опубликовал в своих соцсетях видеоролик с кадрами избиения, предположительно, братьями Запашными тигров в цирке на проспекте Вернадского в Москве. После этого Запашный в своем Telegram-канале опубликовал пост с заголовком "Враги внутри России", в котором заявил, что Корецких "открыто заявляет о своей причастности к "Правому сектору" (украинская организация, признанная в России экстремистской и запрещенная судом).