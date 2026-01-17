На Украине изменили движение поездов из-за повреждений на железной дороге

Пассажиров доставляют на автобусах к станциям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Движение поездов изменено в Сумской области на севере Украины из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога").

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, на участках, где движение невозможно, организовали доставку пассажиров на автобусах к железнодорожным станциям.

Отмечается, что комбинированная схема движения будет действовать с 17 по 21 января.