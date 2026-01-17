В Запорожской области восстановили энергоснабжение в трех округах

Электричество также частично вернулось в дома жителей Мелитопольского района

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Энергоснабжение трех обесточенных после атаки со стороны Вооруженных сил Украины округов Запорожской области и частично Мелитопольского восстановлено.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

"Работы по восстановлению электроснабжения Запорожской области продолжаются. На данный момент уже удалось восстановить электроснабжение Веселовского, Токмакского, Михайловского, частично Мелитопольского муниципальных округов", - написал он.

Балицкий уточнил, что "проводятся работы по поэтапному подключению Мелитопольского городского округа, с поддержкой аварийных систем".

"Параллельно выполняются работы по подключению по резервным линиям. По прогнозам энергетиков, большая часть региона будет подключена в эту ночь. Работы не останавливаются", - отметил он.

ВСУ сделали около 25 попыток атаковать беспилотниками энергетическую инфраструктуру Запорожской области, уточнил губернатор.

Балицкий вечером 17 января сообщал, что из-за атаки ВСУ значительная часть Запорожской области оказалась без электроснабжения. Соцобъекты были подключены к резервным источникам питания.