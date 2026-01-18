Стала известна схема взяточничества среди сотрудников Калининградской таможни

В преступную деятельность были вовлечены около 30 таможенников

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники калининградского управления СК РФ раскрыли коррупционную схему систематических поборов в коллективе таможенного поста автомобильного пункта пропуска "Чернышевское". В преступную деятельность были вовлечены около 30 таможенников, сообщил ТАСС руководитель регионального управления Следкома России.

С марта 2022 по октябрь 2023 года начальник этого поста ежедневно получал взятки от своих подчиненных. За сутки они должны были предоставить ему фиксированную "таксу" - 20 тыс. рублей. Общая сумма за весь период превысила 11,5 млн рублей. В отношении начальника таможенного поста было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Сменному заместителю начальника, ведущему инспектору одной из смен и еще четверым сотрудникам таможни инкриминируется посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

"Преступный посыл начальника поста был таков: кто не сдает деньги, у того будут проблемы по службе. Например, перевод на пятидневку, что потребовало бы от сотрудника ежедневных поездок в Чернышевское. Начальник поста мог отправить документы с тем, чтобы сотруднику не продлили контракт. Размер взятки варьировался и зависел от количества человек, вышедших в смену. Начальник в каждой смене определил ответственного за сбор денег. Сборщики на местах сдавали деньги "коллеге" более высокого уровня, а тот уже передавал деньги начальнику. За месяц выходило 600-620 тысяч рублей, в зависимости от того, 30 или 31 день в месяце", - рассказал собеседник агентства.

Первичную информацию о систематических поборах правоохранительным органам передал один из сотрудников таможни. Большая часть участников преступной схемы признала вину, в отношении взяткодателей возбудили и расследовали уголовные дела. В настоящий момент дело рассматривается в суде.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 10:00 мск.