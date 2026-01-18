В МВД предупредили об активизации мошенников в сервисе совместных поездок

В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мошенники в начале года активизировались в сервисе совместных поездок. Соответствующее предупреждение распространило управление кибербезопасности МВД РФ.

"В начале года снова наблюдается активное использование злоумышленниками схемы с совместными поездками. В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов", - сказали в МВД.

Когда находится потенциальная жертва, ее переводят в Telegram. Там для бронирования места предлагают перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой.

Ранее мошенники использовали для обмана поддельные сайты. При этом после перехода на них у жертв списывались деньги со счета.

В МВД советуют для поездок использовать только официальных перевозчиков, не переходить по внешним ссылкам для бронирования.