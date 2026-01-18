Бизнесмена Карапетяна перевели из ереванского СИЗО под домашний арест

Десятки граждан собрались, чтобы встретить предпринимателя у его особняка в Ереване

ЕРЕВАН, 18 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Самвел Карапетян, которому в Армении инкриминируют призывы к свержению власти в республике и финансовые махинации, вернулся из ереванского следственного изолятора Службы национальной безопасности под домашний арест.

Десятки граждан, несмотря на плохие погодные условия, собрались, чтобы встретить предпринимателя у его особняка в Ереване. Правоохранители доставили Карапетяна, которого решением суда от 16 января вернули в следственный изолятор, к дому, куда он проследовал, помахав собравшимся рукой. Они встретили его аплодисментами, скандируя "Самвел". Трансляцию вели местные телеканалы.

17 января Антикоррупционный апелляционный суд в Армении постановил вернуть бизнесмена под домашний арест, применив залог и подписку о невыезде. Он также снял с него ограничения на публичные выступления. Движение "Мер джевов" ("По-нашему") 17 января заявило, что Карапетян на следующей неделе выступит с важным политическим заявлением.