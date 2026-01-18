На Херсонщине запустили горячую линию для помощи пожилым при отсутствии света

Позвонить на нее можно по номеру +7 (990) 006-19-96

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 18 января. /ТАСС/. Горячая линия для помощи пожилым и маломобильным гражданам в периоды перебоев с электроснабжением начала работать в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты региона.

"Если вы, ваши родственники, пожилые соседи или знакомые остались без света и остро нуждаетесь в социальной помощи (доставка продуктов питания, воды, лекарств, обеспечение теплыми вещами, помещение в пункты временного размещения или социальные учреждения), пожалуйста, обращайтесь в Министерство труда и социальной защиты Херсонской области. Горячая линия минтруда ХО для обращения: +7 (990) 006-19-96", - говорится в сообщении.