Поправки в закон о садовых участках планируют внести в 2026 году

Инициатива разрабатывается с целью упрощения механизма оформления прав на общее имущество СНТ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Власти РФ планируют внести изменения в закон о садовых участках, в том числе с целью упрощения механизма оформления прав на общее имущество СНТ. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства РФ на 2026 год, с которым ознакомился ТАСС.

Законодательная инициатива разрабатывается "в целях совершенствования регулирования вопросов возникновения права общей долевой собственности на имущество общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества с учетом соответствующих положений Гражданского кодекса РФ, а также в части уточнения требований к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства".

Ответственными за подготовку и сопровождение законопроекта назначены Росреестр, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Срок представления инициативы в правительство - март, в Госдуму законопроект планируется внести в ноябре 2026 года.

Ранее в Росреестре сообщали, что законопроект направлен на упрощение механизма оформления прав на общее имущество СНТ. Инициатива позволит отрегулировать процессы передачи общего имущества СНТ в пользование ресурсоснабжающим организациям. Речь идет, в том числе об электросетевых или газовых организациях при проведении социальной газификации.

Общим имуществом СНТ является вся земля помимо самих садовых участков. На такой территории могут находиться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора отходов, спортивные площадки и другие объекты. В соответствии с законодательством, соответствующее имущество должно находиться в общей долевой собственности, однако процедура его оформления является продолжительной. В частности, для нее требуется проведение собрания СНТ и расчет долей.