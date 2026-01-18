В новый список профессий вошли грумер, рерайтер, компоузер и промоутер

Сотни современных специальностей получили официальный статус в 2026 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фитнес-тренер, спа-косметик, грумер, SMM-менеджер и сотни других современных специальностей получили в 2026 году официальный статус. Это следует из нового общероссийского классификатора профессий и должностей, с которым ознакомился ТАСС.

Всем им присвоены коды и идентификаторы, связывающие наименования профессий с общероссийским классификатором занятий. Например, су-шеф отнесен к поварам, а бариста - к разряду "работников прилавка, обслуживающих посетителей мест общественного питания".

Красота и здоровье

Большое количество новинок касается сферы оздоровительных и косметических процедур. Появился косметик-эстетист (просто косметик уже был) и косметолог-визажист, к маникюрше и педикюрше (именно в женском роде) из прошлого классификатора добавились такие профессии, как мастер маникюра и мастер педикюра, а также несколько других мастеров - камуфляжного, перманентного и косметического татуажа, перманентного макияжа. Не совсем в этой сфере, но тоже впервые в классификаторе - мастер художественной татуировки.

Новой стала и позиция грумера (специалиста по эстетическому и гигиеническому уходу за домашними животными).

Добавились фитнес-тренер и фитнес-инструктор и сразу несколько должностей с приставкой "спа" (спа-аттендант, спа-косметик, спа-менеджер и другие).

Существенно расширилась номенклатура отдельных медицинских профессий, из новых (но это не единственные дополнения) - нейропсихолог, врач-сексолог и врач-косметолог. К должности медицинской сестры в разных ее вариациях везде в скобочках добавлено "медицинский брат", а к акушерке - акушер.

IT, дизайн и создание контента

Официальный статус теперь у профессий и должностей типа системных администраторов (и некоторых других администраторов, связанных с компьютерными технологиями), аналитиков ПО и больших данных, дизайнеров интерфейсов, веб-разработчиков, программистов веб- и мультимедийных приложений и так далее.

В классификатор профессий добавлено около 40 специальностей из сферы графического и мультимедийного дизайна, в том числе компоузер, концепт-дизайнер, оператор виртуальной камеры, риггер трехмерных компьютерных моделей, юзабилити-специалист, лейаут-артист и многие другие вплоть до специалиста по созданию и настройке виртуального волосяного покрова, что тоже стало строчкой в общероссийском классификаторе.

В сфере создания контента - копирайтер и рерайтер, интервьюер как отдельная профессия, специалист по маркетингу в социальных сетях (SMM-менеджер) и другие.

Торговля и менеджмент

Промоутер, мерчендайзер, несколько специальностей маркетологов, в том числе интернет-маркетолог, пополнили список должностей, связанных с торговлей и рекламой. В сфере финансов - трейдер, инвестиционный советник и специалист по деятельности форекс-дилера.

Много новых названий связано с менеджментом, управлением персоналом и рисками. Среди них - андеррайтер, аутсорсинг-менеджер, внутренний аудитор, риск-аналитик и риск-менеджер.

Другие специальности

В списке появились бариста, сомелье, приготовитель игристых вин и су-шеф. Есть также коуч, рекрутер, бизнес-тренер, тьютор.

Среди других профессий и должностей, впервые вошедших в классификатор - девелопер, демограф (был только экономист-демограф), медиатор (как специалист в области права), ландшафтный архитектор и ландшафтный дизайнер, флорист, организатор похорон (агент) и церемониймейстер по проведению похорон.

Из новых профессий, связанных с развитием технологий, - разного рода специалисты беспилотных систем и специалист по искусственному интеллекту. К числу разного рода монтажников из прошлого классификатора добавился, например, монтажник волоконно-оптической линии связи и сети квантовых коммуникаций.

В список впервые включены такие классические профессии, как композитор и аранжировщик. Несколько лет назад власти РФ уже обращали внимание, что, например, у профессии композитора нет официального статуса, и в 2023 году появился соответствующий профессиональный стандарт, а теперь этот пробел восполнен и в общероссийском классификаторе профессий. Среди других "творческих" новинок классификатора - артист горлового пения (хоомейжи).

О документе

Новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов пришел на смену документу, который действовал с некоторыми дополнениями с 1994 года. Всего в новом списке - почти 5,6 тыс. рабочих профессий и около 4,3 тыс. должностей.

Классификатор используется, в частности, для статистического учета, решения вопросов миграции рабочей силы, администрирования трудовых отношений между работодателем и работником, идентификации профессий при применении льгот для рабочих с вредными или тяжелыми условиями труда и так далее. Как указано в документе, он предназначен также для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, организации их зарплаты и начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах.