ГД в весеннюю сессию рассмотрит законопроект об обязательной индексации зарплат

Инициатива предполагает внесения изменения в статью 134 Трудового кодекса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Законопроект об обязательной ежегодной индексации россиянам зарплат не ниже уровня инфляции будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию. Об этом заявил в интервью ТАСС один из авторов инициативы, председатель комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Я считаю, и такой проект закона внесен в Государственную думу, что работодатель должен индексировать заработную плату работника таким образом, чтобы работник мог ощутить [это]", - сказал Нилов. Он напомнил, что к 1 февраля будет подсчитана фактическая инфляция за 2025 год, поэтому именно в эту дату индексируются пособия.

"Я считаю, что зарплаты должны индексироваться не реже чем один раз в год, и тоже увеличение должно соответствовать уровню инфляции", - подчеркнул Нилов. Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения инициативы, он отметил, что законопроект "пройдет рассылку и в весеннюю сессию будет рассматриваться".

Межфракционный законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в январе. Изменения предлагается внести в статью 134 Трудового кодекса РФ. Как отмечается в пояснительной записке, эта статья предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию зарплаты, однако сроки и периодичность индексации сейчас законодательно не установлены.