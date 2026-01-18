Эксперт Вевюрко рассказал, почему священники отказываются от крещенских купаний

Это связано с неформальным этикетом духовенства, не одобряющим обнажение на публике, сообщил доцент МГУ имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Воздержание священников и архиереев от участия в крещенских купаниях, вероятно, связано с неформальным этикетом духовенства, не одобряющим обнажение на публике, при этом канонических запретов для их участия в купаниях нет. Об этом ТАСС рассказал доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, религиовед Илья Вевюрко.

"Насколько мне известно, каких-то канонических и исторических оснований, почему высшее и рядовое духовенство не может участвовать в крещенских купаниях, нет. Как нет и документов, которые бы это регулировали. Но можно отметить, что в христианской культуре общения не принято смотреть на своих священнослужителей, когда они не в полной одежде. И хотя священника можно, вероятно, иной раз увидеть в бане - по крайней мере, в одном из рассказов [Антон] Чехова в банном разговоре участвует диакон, но все-таки публично обнажаться и совершать какие-то действия в обнаженном виде, к примеру купаться или участвовать в спортивных состязаниях, для него считается этикетно некорректным", - отметил он.

При этом, по словам эксперта, в купаниях могут участвовать священнослужители, "не служащие в данное время суток". "Но мы, скорее всего, их не узнаем, потому что они будут в образе простых людей, как рядовые верующие", - добавил религиовед.

Он подчеркнул, что негативное отношение к крещенским купаниям, периодически приводимое в качестве обоснования отказа духовенства от купаний, разделяется не всеми представителями клира. "На мой взгляд, в самом окунании в освященную воду ничего языческого быть не может, если человек не подразумевает при этом что-то расходящееся с вероучением Церкви", - уточнил Вевюрко.

"Традиции публичного купания представителей духовенства в православном мире мне не известны, хотя единичные случаи подобного, конечно, где-то могут и существовать", - заключил эксперт.