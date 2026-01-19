Мошенники внедряют новую схему, предлагая "заработать" на отзывах на товары

В МВД призвали быть осторожными с предложениями "легкого заработка"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Дистанционные мошенники внедряют новую схему обмана граждан, предлагая "заработать", написав отзывы на купленные в интернет-магазине товары и оформленные на конкретный пункт выдачи. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, неизвестные пишут человеку в мессенджере и предлагают подзаработать в интернете, оставляя отзывы на товары из интернет-магазина. При этом оформить заказ нужно в конкретный пункт выдачи.

После того, как человек делает заказ, высылает "работодателю" код для получения товара, вместо обещанного вознаграждения он получает сообщение о том, что стал жертвой аферы.

В МВД в связи с распространением этой схемы призвали быть осторожными с предложениями "легкого заработка". Там отметили, что если поступает предложение, связанное с конкретным маркетплейсом или магазином, то нужно узнать об условиях сотрудничества только через их официальные сайты и поддержку.