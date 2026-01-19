В России доля аденовирусов среди респираторных составляет 3,4%

В Роспотребнадзоре назвали эту цифру незначительной

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Доля аденовирусов - давно известных и изученных - среди респираторных вирусов, циркулирующих на территории России, составляет 3,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация, что в США распространяется опасный аденовирус, который похож на ОРВИ, но вызывает тяжелые последствия и легко поражает внутренние органы.

"В России доля аденовирусов среди респираторных вирусов, циркулирующих на территории страны, незначительная: от 2,5% в конце декабря до 3,4% в настоящее время", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что аденовирусы относятся к группе острых респираторных вирусных инфекций. Специалистами Роспотребнадзора осуществляется непрерывное наблюдение за циркуляцией на территории страны респираторных вирусов, включая аденовирусы. Для исследований используются современные ПЦР тесты, позволяющие в короткие сроки выявлять различные респираторные вирусы.

В связи с сообщениями зарубежных источников о высокой активности аденовирусной инфекции в Роспотребнадзоре отметили, что это известное, изученное острое респираторное инфекционное заболевание, вызываемое различными серотипами аденовируса. Инфекция особенно часто встречается у детей младшего возраста. Дети до полугода жизни редко болеют благодаря пассивному иммунитету. Впоследствии в связи с угасанием иммунитета возможно заражение.

Профилактика заражения

Для профилактики заражения при первых признаках простуды, температуры, кашля или покраснения/слезотечения из глаз необходимо остаться дома и обратиться к врачу. Также рекомендуется соблюдать правила гигиены рук (мыть руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать антисептиком), избегать прикосновений рук к лицу, глазам и носу. При конъюнктивите - исключить совместное использование полотенец, косметики и контактных линз до выздоровления. При кашле или чихании необходимо прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой или локтевым сгибом, утилизировать салфетки и мыть руки. Среди прочих рекомендаций - регулярное проветривание помещения и проведение влажной уборки с моющими средствами, особенно мест, наиболее часто контактирующих с руками (дверные ручки, выключатели света и т. д.), а также при необходимости использование маски в общественных местах.

Роспотребнадзор отметил, что специфической универсальной противовирусной терапии и вакцины против аденовирусной инфекции в настоящее время нет. Лечение симптоматическое.