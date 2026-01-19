Вильфанд: на Чукотке ожидается оттепель

В регионе прогнозируют температуру на 20-25 градусов выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. На Чукотке ожидается оттепель на предстоящей неделе, температура в регионе будет на 20-25 градусов выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Там [на Чукотке] температура на 20-25 градусов выше нормы. В Анадыре еще в понедельник температура ночью минус 15-20 градусов, во вторник уже дневные температуры минус 1-4, а со среды наступает оттепель. Оттепель в середине зимы", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что это необычайно редкое явление для региона.