Вильфанд: на Чукотке ожидается оттепель
00:07
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. На Чукотке ожидается оттепель на предстоящей неделе, температура в регионе будет на 20-25 градусов выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Там [на Чукотке] температура на 20-25 градусов выше нормы. В Анадыре еще в понедельник температура ночью минус 15-20 градусов, во вторник уже дневные температуры минус 1-4, а со среды наступает оттепель. Оттепель в середине зимы", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что это необычайно редкое явление для региона.