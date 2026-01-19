В ФМБА рассказали, когда нужно вводить аллерговакцину

Препарат применяют раз в 30 дней в течение 5 месяцев до начала сезона пыления березы, отметили в Федеральном медико-биологическом агентстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вакцина от пыльцы березы "Аллергарда" вводится подкожно раз в 30 дней в течение 5 месяцев до начала пыления, которое обычно приходится на апрель-май. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"Аллерговакцина вводится подкожно, один раз в месяц в течение пяти месяцев до начала сезона пыления березы. Обычно начало пыления березы приходится на апрель-май", - говорится в сообщении.

Ранее в ФМБА сообщили, что на текущий момент, вне сезона пыления, вакцина активно вводится пациентам в рамках третьей фазы клинических испытаний. В будущем можно рассчитывать на высокую эффективность препарата.

Вакцина от пыльцы березы "Аллергарда" разработана Государственным научным центром "Институт иммунологии" ФМБА России. Она была создана на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. Перед ее разработкой были проведены фундаментальные исследования, в ходе которых картирован мажорный аллерген пыльцы березы. По результатам картирования установлены участки, отвечающие за развитие иммунного ответа на пыльцу березы, которые и вошли в состав вакцины.