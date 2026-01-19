"Ведомости": РКН увеличил количество удаленных запрещенных материалов на 59%

В 2025 году доступ ограничили к 1,289 млн единиц контента, сообщило издание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Количество удаленных 2025 году по требованию Роскомнадзора запрещенных материалов на 59% превысило уровень 2024 года. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя ведомства.

По данным газеты, в 2024 году доступ был ограничен к 810,5 тыс. материалов, а в 2025 году - к 1,289 млн. В РКН уточнили, что анализировали контент в "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир", "Ответы Mail.ru", Rutube, TikTok и Likee, а также Telegram.

Больше всего в 2025 году выросло число удаленных материалов, связанных со средствами обхода блокировок, - на 1 235% (более 93 тыс.). Также увеличилось число блокировок материалов, связанных с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), - на 269% (до 170,3 тыс.), с продажей алкоголя - на 190% (более 18,7 тыс.), с детской порнографией - на 131% (до 155,6 тыс.), с пронаркотическим контентом - на 80% (до 229,3 тыс.), а также с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность - на 60% (до 52,2 тыс.).

Как напоминает газета, в РКН работают три системы - "Мир", "Окулус" и "Вепрь": первая использует сбор и анализ текстовой информации, "Окулус" предназначен для выявления и идентификации изображений и видео, а "Вепрь" дополняет их прогнозной аналитикой.